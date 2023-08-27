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الأحد، 27-08-2023 12:14 م

وفاة الطفلة نايا حنا حديث مواقع التواصل .. وفنان شهير يعلق

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الوكيل الإخباري- استفاق اللبنانيون اليوم على خبر محزن، مفاده وفاة الطفلة نايا حنا، ابنة السبع سنوات، بعد حوالي ثلاثة اسابيع على إصابتها برصاصة طائشة في الرأس خلال تواجدها في المدرسة الصيفية، بعد ان اقدم عدد من الاشخاص على اطلاق النار ابتهاجا بنجاحهم ونجاح اولادهم في الامتحانات الرسمية.

وفور انتشار الخبر المحزن، تصدر اسم نايا حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت صورها بكثرة بين المتابعين، معبرن عن حزنهم لوفاتها بهذه الطريقة الظالمة والمؤسفة، كما تفاعل عدد كبير من الفنانين والاعلاميين مع هذا الخبر، معبرين عن غضبهم الشديد ومطالبين بمحاسبة الفاعلين وإنزال اشد العقوبات بهم كي لا تتكرر هذه الحادثة.

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أبرز المتفاعلين كان الممثل اللبناني باسم مغنية، الذي كتب في تغريدة على حسابه عبر تويتر، قال فيها: " نجح طفله وقتل طفل آخر، الأول يحمل شهادة نجاح والثاني يحمل شهادة وفاة " 

 

الجديد


 




 

 


 

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