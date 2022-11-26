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السبت، 26-11-2022 04:33 م

مصر.. الفنانة هند عاكف تبكي على الهواء وتكشف تفاصيل جديدة حول محاولة طردها من مهرجان القاهرة

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الوكيل الإخباري-كشفت الفنانة هند عاكف في لقاء لها ببرنامج نص الكلام مع الإعلامية راغدة شلهوب، تفاصيل أزمتها في حفل افتتاح الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 


وقالت هند عاكف، إن أزمة عدم حصولها على دعوة بسبب رد مكتب الفنان حسين فهمي، عليها بأن دعوات الممثلين مع نقابة المهن التمثيلية، ما جعلها تعود للنقيب الفنان أشرف زكي. 

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وأضافت هند عاكف، أن أشرف زكي رد عليها بـ"رسالة صوتية" وقال نصا "مفيش الكلام ده".


وقالت هند عاكف باكية: "ينفع الكلام ده مع فنانة بتشتغل وهي عندها 4 سنين، أنا كنت بدخل المهرجان ده والدعوة بتبقى في العربية، الدعوة كانت من زميل مش هذكر اسمه، قالي يا هند أنا شفت الفيديو بتاعك وانتي عايزة تروحي المهرجان، قولتله أيوه أنا عايزة أروح، قالي أنا مش هروح عندي ظروف ومسافر، أنا هبعتلك دعوتي، معرفش بقى فيه أسامي أو مفيش أسامي، قولتله أوكيه، قالي بس متبلغيش حد إني اديتك دعوة عشان هم ممكن يبعتولك دعوة، لو بعتولك دعوة هاتيلي الدعوة، عشان ممكن أديها لحد تاني".


وكان مقطع فيديو قد أظهر لحظة انفعال وغضب الفنانة المصرية هند عاكف على منظمي حفل افتتاح الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إثر منعها من الدخول للحفل.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطعا يظهر انفعال هند عاكف لدى منعها من دخول حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حيث قيل إنها منعت من الدخول بداية لارتدائها فستانا مخالفا لـ"الدريس كود" الذي أعلنه الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان.

 

 

 

 

روسيا اليوم

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