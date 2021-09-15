وفاة شقيقة الفنانة الراحلة إنتصار الشراح - صورة

الوكيل الإخباري - نعت الإعلامية الكويتية مي العيدان، منى الشراح، شقيقة الفنانة الكويتية الراحلة انتصار الشراح، التي رحلت اليوم، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وعلقت العيدان قائلة :" انتقلت إلى رحمة الله منى الشراح شقيقة المرحومة الفنانة انتصار الشراح الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويوسع منزلها ويحشرها مع الأبرار والصديقين والصالحين ويجعل قبرها روضا من رياض الجنة لاتبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت".

الجدير بالذكر، أن إنتصار الجراح كانت قد تعرضت لأزمة صحية في تشرين الثاني / نوفمبر 2020 ودخلت على إثرها العناية المركزة بمستشفى الأميري، بعد تدهور حالتها الصحية وخضوعها لجراحة في الأمعاء، قبل أن تفارق الحياة في تموز / يوليو الماضي.

المصدر - الفن