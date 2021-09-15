الأربعاء 15-09-2021
الوكيل الاخباري

الهواري : الانتهاء من هيكلة الوزارة خلال أسبوعين

ارتفاع كلف الطاقة أهم تحديات قطاع المياه بالأردن

وزير الصحة: موافقة على توصية بإحالة وفاة الطفلة لين إلى النائب العام

إصابة فتاة بعيار ناري في مأدبا

رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية

روسيا تسجل 792 وفاة وأكثر من 18.8 ألف إصابة بكورونا

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

مستشفى رحمة لـ الوكيل: التحقيق مستمر في حادثة الطفلة غنى

مطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية على الشاحنات الأردنية والسورية

طفلتان أوجعتا الأردنيين برحيليهما والأخطاء الطبية تحصدهما

الأربعاء، 15-09-2021 12:10 م

وفاة شقيقة الفنانة الراحلة إنتصار الشراح - صورة

1959995_1626256443


الوكيل الإخباري - نعت الإعلامية الكويتية مي العيدان، منى الشراح، شقيقة الفنانة الكويتية الراحلة انتصار الشراح، التي رحلت اليوم، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان

 

وعلقت العيدان قائلة :" انتقلت إلى رحمة الله منى الشراح شقيقة المرحومة الفنانة انتصار الشراح الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويوسع منزلها ويحشرها مع الأبرار والصديقين والصالحين ويجعل قبرها روضا من رياض الجنة لاتبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت".

 

الجدير بالذكر، أن إنتصار الجراح كانت قد تعرضت لأزمة صحية في تشرين الثاني / نوفمبر 2020 ودخلت على إثرها العناية المركزة بمستشفى الأميري، بعد تدهور حالتها الصحية وخضوعها لجراحة في الأمعاء، قبل أن تفارق الحياة في تموز / يوليو الماضي.

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
nelly12-2

جمهور نيللي كريم ظلمها وتخلى عنها

16316569553606085

أصالة نصري بأول صورة لها مع زوجها فائق حسن من شهر العسل

a8e2aca96736bfd3b7c4892dd74f11aa

زوجة أمير طعيمه تثير القلق على صحته بسبب حديثها عن مرضه - صورة

carlos-azar

كارلوس عازار يطلب من المتابعين الدعاء له - صورة

159227746930087900

شاهد ...حليمة بولند تغيير مفاجئ في شكلها

7598456-1120908477

أول ظهور لإبن الفنانة هبة طوجي - صورة