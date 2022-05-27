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الجمعة، 27-05-2022 10:13 ص

وفاة فنان أمريكي شهير قبيل حفل زفافه

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الوكيل الإخباري - توفي فنان شهير خلال استعداده لإجراء حفل زفافه.

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وأكدت تقارير إعلامية، اليوم، أن الممثل الأمريكي راي ليوتا، الذي شارك في بطولة فيلم الجريمة (جودفيلاس) «رجال العصابات» عام 1990، توفي أثناء نومه في جمهورية الدومنيكان عن 67 عاماً.


وقال موقع «ياهو» إن ليوتا كان يستعد للزواج وترك خلفه ابنه.
وأفاد موقع «ديدلاين» أن ليوتا كان في جمهورية الدومنيكان لتصوير فيلم (دانجيرس ووترز) «مياه خطرة».


وعُرف راي ليوتا لدى الجمهور الأمريكي بتأديته شخصية لاعب بيسبول في فيلم «فيلد أوف دريمز» من بطولة كيفن كوستنر سنة 1989.


واشتُهر على الشاشة الكبيرة سنة 1986 من خلال مشاركته في فيلم «سامثينغ وايلد» الذي رُشح بفضله للفوز بجائزة غولدن غلوب عن فئة أفضل ممثل بدور ثانوي.

 

البيان


 




 

 


 

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