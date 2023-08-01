وفاة فنان امريكي بعد أيام من وفاة والده

الوكيل الإخباري- توفي الممثل الأمريكي، أنغوس كلاود، عن عمر ناهز 25 عاماً.



وقالت أسرة كلاود في بيان يوم الإثنين: "ببالغ الحزن نقول وداعاً لإنسان لا يصدق اليوم"، وفقاً لصحيفة لوس أنجليس تايمز.

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وأضاف البيان "كفنان وصديق وأخ وابن، كان أنغوس مميزاً لنا جميعاً من نواحٍ كثيرة. وقد دفن والده في الأسبوع الماضي وكافح بشدة مع هذه الخسارة".

وتابع "الراحة الوحيدة التي لدينا هي معرفة أن أنغوس لم شمله الآن مع والده، الذي كان أفضل صديق له. كان أنغوس منفتحاً بشأن معركته مع الصحة العقلية ونأمل أن تكون وفاته تذكيراً للآخرين بأنهم ليسوا وحدهم ويجب ألا يقاتلوا هذا بمفردهم في صمت".





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