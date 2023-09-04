وفاة فنان عراقي شهير في النجف

الوكيل الإخباري - توفي، اليوم الاثنين، في محافظة النجف العراقية رائد المسرح العراقي الفنان مهدي سميسم عن عمر ناهز ال 77 عاماً، قضى معظمه في العمل المسرحي مخرجاً، وأكاديمياً، وناقداً، ومربياً.

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وقالت نقابة الفنانين العراقيين/ فرع النجف في بيان: «تنعى نقابة الفنانين العراقيين/ فرع النجف رحيل الأستاذ والمشرف التربوي رائد المسرح العراقي الفنان مهدي سميسم، والذي تتلمذ على يديه الكثير من الأساتذة والفنانين».



وأوضحت أن الراحل من مواليد 1946، وهو خريج الدفعة الأولى من أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد وشارك في أهم الأعمال المسرحية، وتخرج على يديه الكثير من الممثلين والمخرجين.



