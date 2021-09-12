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الأحد، 12-09-2021 12:44 م

وفاة ممثلة مصرية شهيرة - صور

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الوكيل الإخباري - توفيت الممثلة المصرية إيمان خيري شلبي، بعد صراع مع مرض السرطان.

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وعبر صفحته الخاصة أعلن زوجها الدكتور حاتم حافظ هذا الخبر الحزين للجمهور، اذ كتب: "إيمان راحت عند اللي خلقها، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس والدفن بمدافن القوات المسلحة بمدينة نصر، برجاء عدم ارتداء اللون الأسود".


الجدير ذكره ان إيمان خيري شلبي هي ابنة الكاتب خيري شلبي، ومن اعمالها التمثيلية "الوتد" و"الكومي" ومن ثم خاضت تجربة الإعداد التلفزيوني.
وقد نعاها عدد كبير من المتابعين.



 

المصدر - الفن 

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