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الثلاثاء، 07-06-2022 02:45 م

ياسمين عبد العزيز تقدم بلاغاً ضد شقيقها .. وهذه ردة فعله !

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الوكيل الإخباري-كشف الفنان وائل عبد العزيز قيام شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بتقديم بلاغا ضده .

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وأعاد وائل عبد العزيز نشر صورة البيان الصادر عن أشرف عبد العزيز، محامي شقيقته، وجاء في بيان المحامي : "يحذر مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الفنانة ياسمين عبد العزيز".


وأضاف البيان : "لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك".

 

وسخر الممثل وائل عبد العزيز من البيان الصادر عن محامي شقيقته الممثلة ياسمين عبد العزيز بالتعليق على صورة البيان " ضربني واشتكى " .


 

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