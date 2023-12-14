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الخميس، 14-12-2023 05:02 م

يسرا تعتذر لوزيرة الثقافة السابقة بسبب غيابها عن جنازة زوجها

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الوكيل الإخباري - قدّمت الفنانة الكبيرة يسرا اعتذاراً الى صديقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية السابقة لعدم تمكنها من حضور جنازة زوجها المهندس مدحت شليق، الذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي وشُيّعت جنازته من مسجد الشرطة ظهر أمس الأربعاء.

ونعت يسرا، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" زوج صديقتها، مطالبةً جميع متابعيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

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