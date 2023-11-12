يسرا تعلّق على اعتذار جمال العدل: "له معنى كبير عندي"

الوكيل الإخباري - بالرغم من التاريخ الطويل من الأعمال التي قدماها معا على الشاشة الصغيرة، فإنه خلال الأشهر الماضية وخاصة بعد موسم رمضان الماضي، انتشرت العديد من الأقاويل على لسان المنتج جمال العدل يعلن فيها عن رأيه في مسلسل النجمة يسرا الأخير "1000 حمد الله ع السلامة"، من إنتاج "العدل غروب"، الذي عُرض تحديدا في موسم رمضان 2023، حيث قال إنه لم يعجبه المسلسل، وقال: "كان له ظروف خاصة لأنه اتعمل في توقيت ضيق جدا.. أنا شخصيا لم يعجبني المسلسل، ونوع الكوميديا ده لا يعجبني، لكنني أحب كوميديا الموقف مثل مسلسل بـ100 وش". تلك التصريحات تسببت في وجود خلافات قوية بينهما.

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لا أن العدل تمكن من أن ينهي ذلك الخلاف من خلال ظهوره بإحدى البرامج الحوارية، منذ أيام قليلة، ليعلن عن اعتذاره للفنانة يسرا، قائلاً: "الوحيدة اللي أنا زعّلتها الفترة اللي فاتت زعل غير مقصود كانت يسرا.. لأني في أحد الحوارات قلت مسلسل يسرا لم يعجبني.. أنا أدبا مني قلت مسلسل يسرا، ومسلسل نيللي كريم، لكن هو مسلسل العدل غروب، وأنا مسؤول عنه أكثر من يسرا، وهي غير مسؤولة عن نوعية الضحك في العمل"، حيث أكد أنه لم يقصد مضايقتها برأيه في مسلسلها.

وبعد التصريحات التي أدلي بها جمال العدل، كان للنجمة يسرا تعليق خاص من خلال "العربية.نت" حول ما حدث، قائلة إنها بعد الحلقة تواصلت مع جمال على الفور وقالت له "إحنا عشرة عمر". وأضافت بالقول: "أنا فعلا زعلت ولكن اعتذاره كان له معنى كبير عندي".







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