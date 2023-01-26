10 مشتركين يستمرون في "سعودي آيدول"

الوكيل الإخباري- بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه و"مجموعة MBC"، تستمر التحديات الغنائية بين المشتركين الذين تأهّلوا إلى العرض المباشر الثاني من برنامج المواهب "سعودي آيدول" في موسمه الأول على MBC1 و"MBC العراق".

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كالعادة، وصل النجوم أعضاء لجنة التحكيم: أصيل أبو بكر، أحلام، أصالة وماجد المهندس إلى المسرح، ليستمعوا ويستمتعوا ويقيّموا أداء المشتركين الذين يتنافسون على الحصول على اللقب، علماً أن الحُكم منذ انطلاقة العروض المباشرة هو للجمهور فقط من خلال التصويت عبر MBC VOTE من كل أنحاء العالم.



في العرض المباشر الثاني، تنافس 12 مشتركاً وأدّوا أجمل الألوان الغنائية، فغنّى تِباعاً: ذكرى الهادي، عبد الله العامري، زياد عبد القادر، همس فكري، ريناد المهدي، سعد الكلثم، سعد النجعي، عبد العزيز مانع، فهد الجمهور، ماجد العويد، سيف أحمد ومنى حسن.



وفي ختام الحلقة، وقف المشتركون على أعصابهم، وكان مقدّما البرنامج سارة مراد وراجح الحارثي يشاركانهم هذه اللحظات الدقيقة، ومعهما أعضاء لجنة التحكيم. وقد أسفر تصويت الجمهور عن وقوف ثلاثة مشتركين في دائرة الخطر، هم: عبد الله العامري، سيف أحمد وريناد المهدي. وقد عاد عبد الله العامري للانضمام إلى زملائه، بينما انتهت رحلة سيف أحمد وريناد المهدي.

كما أعلنت سارة مراد قبيل انتهاء الحلقة، أن موعد الحلقة المقبلة سيكون الخميس بدلاً من الأربعاء، داعيةً الجمهور إلى تكثيف عملية التصويت للمشتركين



الجدير بالذكر أن يوميات المشتركين وكواليس التحضير للعروض المباشرة، والأجواء والعلاقات التي تجمع بين المشتركين، تعرض ضمن حلقات "سعودي آيدول إكسترا"، التي تشهد أيضاً متابعة المدرّبين والنجوم لهم عن كثب. كما أن ثمة محتوى حصرياً متوافراً عبر صفحات "سعودي آيدول" على تطبيق "تيك توك".





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