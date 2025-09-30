الثلاثاء 2025-09-30 01:43 م
 

إعلامية لبنانية تُقدم استقالتها من قناة عربية - فيديو

الثلاثاء، 30-09-2025 12:20 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الإعلامية رولا بحسون استقالتها من قناة الغد عبر منشور على "إنستغرام"، حيث نشرت صورة من أمام مبنى القناة في مصر وكتبت:
"أعلن رسمياً استقالتي من قناة الغد لبدء صفحة جديدة في مجال ومسار مهني يُضيف إلى مسيرتي الإعلامية... وبإذن الله تكون بداية مليئة بالنجاحات."

لبنان 24 

 
 
