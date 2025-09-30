إعلامية لبنانية تُقدم استقالتها من قناة عربية - فيديو

الوكيل الإخباري- أعلنت الإعلامية رولا بحسون استقالتها من قناة الغد عبر منشور على "إنستغرام"، حيث نشرت صورة من أمام مبنى القناة في مصر وكتبت:

"أعلن رسمياً استقالتي من قناة الغد لبدء صفحة جديدة في مجال ومسار مهني يُضيف إلى مسيرتي الإعلامية... وبإذن الله تكون بداية مليئة بالنجاحات."

اضافة اعلان





View this post on Instagram A post shared by Roula Bahsoun 🇱🇧 (@roula_bahsoun)