 
الأحد 2025-03-09 03:00 م
 

الحلقة الثامنة من "معاوية": انتصار جديد وصدمة بفقدان فاختة

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مسلسل معاوية
 
الأحد، 09-03-2025 01:41 م

الوكيل الإخباري-  شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "معاوية" تصاعدًا دراميًا مميزًا، حيث بدأت الأحداث مع انتصار معاوية في معركة ضد البيزنطيين، وتحديدًا بعد فتح قبرص. لكن فرحة النصر لم تكتمل عندما تلقى معاوية خبرًا مفجعًا بفقدان زوجته فاختة، مما أضفى على الحلقة طابعًا مؤثرًا يجمع بين الفرح والفقد.

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بعد تدمير أسطوله في حريق عكا، قرر معاوية إعادة بنائه، مشرفًا بنفسه على تفاصيل العملية، ليتم الكشف عن المسؤولين عن الحريق، أبو قناطر وابنه، اللذين اعترفا بالجريمة تحت التهديد بالإعدام.
وفي مشهد آخر، كادت عاصفة شديدة أن تعرقل مسيرته، لكن معاوية وجنوده تمكنوا من تجاوزها، ليصلوا إلى سواحل قبرص حيث اندلعت معركة حاسمة ضد البيزنطيين انتهت بانتصار ساحق.


ورغم هذا النصر الكبير، قرر معاوية عدم فرض الإسلام على سكان الجزيرة، بل فرض عليهم دفع جزية سنوية قدرها 7 آلاف دينار، مع التزامهم بإبلاغ المسلمين بتحركاتهم العسكرية.


لكن رغم الانتصار، جاء الخبر الموجع برحيل زوجته فاختة، مما جعل معاوية يعود إلى دمشق محملاً بالحزن. في مشهد مؤثر، عبر عن معاناته قائلاً: "عندما انتصرت في اليرموك فقدت أمي، ومات ابني البكر عبدالرحمن وأنا على أبواب قيسارية، ولما فتحتها فقدت أخي. بنيت الأسطول فطلقت ميسون، ورحل معها يزيد، والآن، بعدما فتحت قبرص، فقدت فاختة".

 

المسلسل يقدم رؤية درامية شاملة لتلك الحقبة التاريخية من طفولة معاوية حتى تأسيس الدولة، ويضم نخبة من النجوم على رأسهم لجين إسماعيل في دور معاوية، إياد نصار، سامر المصري، وأيمن زيدان.

 

 

 العين الإخبارية 

 
 
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