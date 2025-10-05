الأحد 2025-10-05 07:33 ص
 

الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني بعد سنوات من الاختباء

اة
فضل شاكر
 
الأحد، 05-10-2025 07:23 ص

الوكيل الإخباري-   سلّم الفنان اللبناني فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني، مساء يوم السبت، عند حاجز الحسبة قرب مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، بعد سنوات من التواري على خلفية ملاحقته بتهم تتعلق بدعم جماعات مسلحة خلال أحداث عبرا عام 2013.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر مقربة أنه سلّم نفسه طوعاً إلى استخبارات الجيش، وظهر "مرتاحاً ومتحدثاً بتفاؤل" وفق شهود عيان.


شاكر، المولود عام 1969، كان أحد أبرز نجوم الغناء العربي قبل أن يعتزل الفن عام 2012 وينضم إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير. بعد معركة عبرا، لجأ إلى المخيم، حيث صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن، أبرزها 15 عاماً.


في بيان سابق، نفى فضل شاكر علاقته بالإرهاب، واعتبر التهم الموجهة إليه "تصفية حسابات سياسية"، مؤكداً ثقته بأن القضاء سينصفه.


وبحسب القانون اللبناني، تُعاد محاكمة شاكر من جديد بعد تسليم نفسه، إذ تُعتبر الأحكام الغيابية السابقة ملغاة.


يُذكر أن الفنان كان قد عاد في السنوات الأخيرة لنشر أغانٍ عبر الإنترنت، وحقق بعض النجاح برفقة نجله محمد.

 

العربية 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اة

فن ومشاهير الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني بعد سنوات من الاختباء

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 5-10-2025

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات ليومي الاحد والاثنين

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل

عربي ودولي الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن ينعى عصام الهزايمة

ارشيفية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة