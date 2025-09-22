الإثنين 2025-09-22 12:00 م
 

بعد إعلانه قصة حب جديدة.. ماذا حدث مع عروس أحمد العوضي؟

فاالاف
أحمد العوضي
 
الإثنين، 22-09-2025 11:15 ص

الوكيل الإخباري-   بعد مرور أكثر من 7 أشهر على حديثه عن قصة "العروس السرية"، عاد الفنان المصري أحمد العوضي ليثير الجدل مجددًا حول وضعه العاطفي، بتصريحات غامضة فُسّرت على أنها نهاية غير معلنة لتلك العلاقة.

اضافة اعلان


وكان العوضي قد أعلن خلال ظهوره في برنامج "رامز إيلون مصر" في شهر رمضان الماضي عن استعداده للزواج بعد انتهاء الشهر، مؤكدًا أنه يعيش قصة حب، لكنه رفض الكشف عن هوية العروس أو تفاصيل العلاقة، مفضلًا إبقاء حياته الشخصية بعيدًا عن الإعلام.


لكن اللافت أن الزواج لم يتم، ولم تظهر "العروس" المزعومة منذ ذلك الحين، مما أعاد التساؤلات حول مصير العلاقة.


وفي تصريح حديث خلال فعالية فنية، سُئل العوضي عن مواصفات فتاة أحلامه، فأجاب:
"مش عايش قصة حب حالياً.. والواحد ما بيحبش بعقله، بيحب بقلبه، ولما أحب هقولك".


تصريحه هذا اعتُبر على نطاق واسع تلميحًا بانتهاء العلاقة التي تحدث عنها سابقًا، رغم أنه لم يعلن رسميًا عن أي انفصال أو ارتباط جديد.

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

555

طب وصحة ارتفاع ضغط الدم الخفي.. كيف تكشفه مبكرا؟

المياه : ضبط اعتداءات على خطوط ناقلة في باعون والمرقب لتعبئة صهاريج وبيعها بطريقة مخالفة

أخبار محلية المياه: ضبط اعتداءات على خطوط ناقلة لتعبئة صهاريج وبيعها بطريقة مخالفة

منح إجازة مزاولة لثلاثة محاسبين قانونيين

أخبار محلية منح إجازة مزاولة لثلاثة محاسبين قانونيين

احتفال برفع العلم الفلسطيني فوق مبنى بلدية سان دوني

فلسطين رفع العلم الفلسطيني فوق بلدية سان دوني في فرنسا

5454

طب وصحة اللحمية عند الأطفال: متى تستدعي الجراحة؟

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية الفراية يفتتح غرفة عمليات للحدود ومبنى المسافرين لمركز حدود الكرامة

ؤلا

أخبار الشركات منصّة زين والمركز الأردني للتصميم والتطوير يطلقان النسخة الثالثة من برنامج الأمن السيبراني في الجامعات الأردنية

666

طب وصحة هل مخاط الأنف يمكن أن يؤثر على الرئة؟



 
 





الأكثر مشاهدة