بعد إعلانه قصة حب جديدة.. ماذا حدث مع عروس أحمد العوضي؟

وكان العوضي قد أعلن خلال ظهوره في برنامج "رامز إيلون مصر" في شهر رمضان الماضي عن استعداده للزواج بعد انتهاء الشهر، مؤكدًا أنه يعيش قصة حب، لكنه رفض الكشف عن هوية العروس أو تفاصيل العلاقة، مفضلًا إبقاء حياته الشخصية بعيدًا عن الإعلام.
لكن اللافت أن الزواج لم يتم، ولم تظهر "العروس" المزعومة منذ ذلك الحين، مما أعاد التساؤلات حول مصير العلاقة.
وفي تصريح حديث خلال فعالية فنية، سُئل العوضي عن مواصفات فتاة أحلامه، فأجاب:
"مش عايش قصة حب حالياً.. والواحد ما بيحبش بعقله، بيحب بقلبه، ولما أحب هقولك".
تصريحه هذا اعتُبر على نطاق واسع تلميحًا بانتهاء العلاقة التي تحدث عنها سابقًا، رغم أنه لم يعلن رسميًا عن أي انفصال أو ارتباط جديد.
