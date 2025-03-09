بعد فراق طويل.. لقاء مؤثر بين النجمة السورية منى واصف وابنها - فيديو

وظهرت منى واصف في الفيديو المتداول وهي تحتضن ابنها بحرارة، بعد أن فرقتهما المسافات لمدة 20 عاما، حيث غادر سوريا بسبب مواقفه السياسية المعارضة لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وطوال السنوات الماضية، لم تخف منى واصف اشتياقها لابنها الوحيد، إذ تحدثت عنه في أكثر من لقاء، واصفة إياه بأنه "قصيدة حياتها"، مؤكدة أن بينهما الكثير من الصفات المشتركة مثل الالتزام، الحنان، والكرم.
وخلال حديثها في لقاء متلفز في وقت سابق، قالت النجمة السورية إن أمنيتها الوحيدة هي رؤية ابنها بعد هذا الغياب الطويل. وكشفت أنها كانت منشغلة بتصوير أعمالها الفنية، عندما كان عمار صغيرا، مما جعلها تعتمد على حماتها في تربيته، لا سيما خلال فترة دراسته.
وأشارت إلى أنها شعرت بتأنيب الضمير عندما اضطرت لتركه لفترات طويلة أثناء تصوير فيلم "الرسالة" الذي استمر لعامين، لكنها أكدت أن النجاح لا يلغي مسؤوليات الأمومة.
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