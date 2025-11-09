ترند الخليج: تسجيل صوتي يوقع إلهام الفضالة بالسجن ويشعل السوشال - فيديو

ويرجع سبب التحقيق إلى تسجيل صوتي مزعوم يعود لعام 2021، يتضمن تصريحات منسوبة لها تنتقد الأوضاع في البلاد، مثل قولها: "ديرة ظلم" و"ديرة مو لأهلها، ديرة للغرباء". ورغم ذلك، أكدت الفضالة في تصريحات سابقة على حبها العميق للكويت ووطنيتها.
على مواقع التواصل، تفاعل الجمهور بشكل كبير مع القضية، حيث انطلق وسم #كلنا_مع_إلهام_الفضالة على منصات مثل "إكس" (تويتر سابقًا)، وعبّر المتابعون عن تعاطفهم مع النجمة ودعواتهم لها بالسلامة والعدالة. وقال أحد المغردين: "إلهام الفضالة فنانة كبيرة وقدّمت الكثير للفن الكويتي… نتمنى أن تكون بخير وتعود لجمهورها قريبًا". بينما كتب آخر: "القضية درس في خطورة الإعلام الجديد وكيف يمكن لتسجيل قديم أن يغيّر مصير إنسان".
ولم يتأخر الوسط الفني في تقديم الدعم، حيث نشرت الفنانة شيماء علي صورة تجمعها بالفضالة وعلّقت: "يا رب يسّر ولا تعسّر، وافتح لها أبوابك المغلقة". كما شاركت كل من شهد الياسين، روان العلي، وإيمان فيصل رسائل دعم مماثلة، داعين إلى محاكمة عادلة واحترام حقوق النجمة.
كما علّقت ابنتها فجر التميمي على الحدث بتغريدة مؤثرة، قالت فيها: "يا رب لا تفقدنا حضنها الحنون ولا جنة وجودها ولا حسها بالبيت… يارب فرج عنها وردها إلينا عاجلاً غير آجل".
واختفاء الفضالة عن نشاطها المعتاد على سناب شات وإنستغرام خلال اليومين الماضيين
