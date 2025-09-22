تيم حسن بملامح حزينة يثير الجدل في الموريكس دور - فيديو

الوكيل الإخباري- حصل النجم السوري تيم حسن على جائزة أفضل ممثل عربي عن دوره في مسلسل "تحت سابع أرض"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الموريكس دور في دورته الـ25.

وأثناء الحفل، لفت تيم حسن الأنظار بظهوره بملامح متعبة وحزينة، ما أثار تساؤلات المتابعين على مواقع التواصل، حيث انتشرت فيديوهات وتعليقات حول حالته النفسية.



كما ظهرت زوجته، الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، بإطلالة أثارت الجدل، حيث لاحظ الجمهور تغيرًا في ملامح وجهها يُرجّح أنه نتيجة إجراءات تجميلية حديثة.



وفي كلمته خلال تسلم الجائزة، عبّر حسن عن أمنياته بأن تبقى سوريا دولة واحدة موحدة، كما وجه تحية لغزة وفلسطين، مستذكرًا شهداء القضية بكلمات مؤثرة.

