روان بن حسين تظهر من داخل سجن دبي وسط أنباء عن إضرابها عن الطعام - صورة

ويأتي انتشار الصورة بالتزامن مع أنباء عن دخولها إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على تمديد فترة اعتقالها لعام إضافي، على خلفية اتهامها بالاعتداء على إحدى الحارسات داخل السجن.
وكانت محكمة الجنايات في دبي قد أصدرت في مارس الماضي حكمًا بسجنها ستة أشهر وغرامة 20 ألف درهم، إضافة إلى قرار بإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانتها بقضية شغب واعتداء على ضباط شرطة.
وأكدت النيابة العامة في دبي التزامها بتطبيق القانون بحزم، مشددة على أن العدالة هي الضامن الوحيد لاحترام النظام من قبل المقيمين والزوار.
-
أخبار متعلقة
-
حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة"
-
شاهد ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة
-
نجل فضل شاكر يفجّر مفاجأة حول تجسيد والده لسيرة بليغ حمدي
-
محمد لطفي يغادر مهرجان بورسعيد السينمائي بعد وعكة صحية مفاجئة
-
صورة جديدة للفنان عادل إمام تثير تفاعلا على السوشيال ميديا
-
مصر.. إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة
-
عيسى السقار يطلق أغنيته الجديدة "ويلي يا خلي"
-
نيللي كريم ومنى زكي خارج سباق دراما رمضان 2026