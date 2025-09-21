الأحد 2025-09-21 10:55 ص
 

روان بن حسين تظهر من داخل سجن دبي وسط أنباء عن إضرابها عن الطعام - صورة

روان بن حسين
 
الأحد، 21-09-2025 10:47 ص

الوكيل الإخباري-   تداولت منصات التواصل الاجتماعي صورة مسرّبة للفاشينيستا الكويتية روان بن حسين من داخل السجن المركزي في دبي، ظهرت فيها بملامح شاحبة وتعب واضح، في أول ظهور لها منذ احتجازها.

ويأتي انتشار الصورة بالتزامن مع أنباء عن دخولها إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على تمديد فترة اعتقالها لعام إضافي، على خلفية اتهامها بالاعتداء على إحدى الحارسات داخل السجن.


وكانت محكمة الجنايات في دبي قد أصدرت في مارس الماضي حكمًا بسجنها ستة أشهر وغرامة 20 ألف درهم، إضافة إلى قرار بإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانتها بقضية شغب واعتداء على ضباط شرطة.


وأكدت النيابة العامة في دبي التزامها بتطبيق القانون بحزم، مشددة على أن العدالة هي الضامن الوحيد لاحترام النظام من قبل المقيمين والزوار.

 


Image1_9202521104447573251314.jpg

 

عدن نيوز 

 
 
