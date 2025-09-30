سينتيا خليفة تتعرض لإصابة خلال تصوير فيلمها في مصر - صورة

الوكيل الإخباري- أثارت صور انتشرت مؤخراً من كواليس فيلم "سفّاح التجمع" جدلاً واسعاً، بعد ظهور الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة بكدمة واضحة في عينها اليمنى. ورغم اعتقاد البعض أن الأمر مجرد مكياج تصوير، كشفت سينتيا عبر "إنستغرام" أن الإصابة حقيقية، ووقعت خلال تصوير أحد مشاهد الأكشن مع أحمد الفيشاوي.

الفيديو الذي نشرته أظهر الفيشاوي وهو يقدّم لها باقة ورد معتذراً عن الحادث، وعلّقت سينتيا: "سينتيا خليفة تقع ضحية سفّاح التجمع، وأحمد الفيشاوي يصالحها بالورد".



يُذكر أن الفيلم يمثل أولى بطولاتها السينمائية في مصر، وتتقاسم فيه البطولة مع أحمد الفيشاوي.



