سينتيا خليفة تتعرض لإصابة خلال تصوير فيلمها في مصر - صورة

الفيديو الذي نشرته أظهر الفيشاوي وهو يقدّم لها باقة ورد معتذراً عن الحادث، وعلّقت سينتيا: "سينتيا خليفة تقع ضحية سفّاح التجمع، وأحمد الفيشاوي يصالحها بالورد".
يُذكر أن الفيلم يمثل أولى بطولاتها السينمائية في مصر، وتتقاسم فيه البطولة مع أحمد الفيشاوي.
-
أخبار متعلقة
-
ابنة وليد توفيق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها - فيديو
-
خلال حفله الأخير… عمرو دياب يتعرّض لموقف محرج على المسرح - فيديو
-
إعلامية لبنانية تُقدم استقالتها من قناة عربية - فيديو
-
انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان بعد 19 عاماً من الزواج
-
ظهور عادل إمام على كرسي متحرك يثير الجدل - صورة
-
مهرجان الموسيقى العربية يحتفي بأم كلثوم في دورته الـ33
-
شيرين عبد الوهاب تبدأ رحلة علاج مكثف في أوروبا
-
نجا بأعجوبة.. احتراق سيارة إعلامي مصري (صورة)