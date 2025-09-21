شاهد ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة

الوكيل الإخباري- شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز متابعيها مقطع فيديو أثناء أدائها مناسك العمرة في مكة والمدينة، حيث ظهرت بالحجاب في أجواء روحانية، ولاقي الفيديو تفاعلًا واسعًا ودعوات بالتوفيق من جمهورها.

اضافة اعلان

#مصر #الحج #السعودية #مشاهير #نجوم #تريند #تريندات pic.twitter.com/ZG3Zlteaha شاركت الفنانة المصرية #ياسمين_عبد_العزيز فيديو لها أثناء أدائها #مناسك_العمرة في #مكة_المكرمة ، ولاقى تفاعلا واسعا من المتابعين الذين تمنوا لها الثبات. #فانوس September 19, 2025