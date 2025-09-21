الأحد 2025-09-21 10:55 ص
 

شاهد ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة

ياسمين عبد العزيز
 
الوكيل الإخباري-   شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز متابعيها مقطع فيديو أثناء أدائها مناسك العمرة في مكة والمدينة، حيث ظهرت بالحجاب في أجواء روحانية، ولاقي الفيديو تفاعلًا واسعًا ودعوات بالتوفيق من جمهورها. 

