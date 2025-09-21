شاهد ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة

شاركت الفنانة المصرية #ياسمين_عبد_العزيز فيديو لها أثناء أدائها #مناسك_العمرة في #مكة_المكرمة، ولاقى تفاعلا واسعا من المتابعين الذين تمنوا لها الثبات.#فانوس #مصر #الحج #السعودية #مشاهير #نجوم #تريند #تريندات pic.twitter.com/ZG3Zlteaha— فانوس (@fanoos_news) September 19, 2025
