شمس البارودي تكشف سبب ظهورها المكثف وحقيقة عودتها للفن

وانتقدت شمس الشائعات المتكررة حول عودتها، ووصفتها بـ"المؤذية"، مشيرة إلى أنها متمسكة بقرار الاعتزال منذ 1982، وتعيش حياة هادئة بعيدة عن الأضواء، تقضيها في العبادة وتلاوة القرآن، وقالت: "سئمت من الشائعات وأتمنى أن تنتهي إلى غير رجعة."
-
أخبار متعلقة
-
ما صحة خبر وفاة عبير الصغير بعد تصدرها ترندات غوغل؟
-
سلوم حداد يدافع عن وجهة نظره في أزمة "الفصحى المصرية" (فيديو)
-
شاهد دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون في ايطاليا
-
بعد الإفراج عنها.. أول تعليق من مرام البلوشي (فيديو)
-
أجرها يلامس المليون دولار.. نجمة عربية تتصدر دراما رمضان 2026
-
وفاة فنانة تركية مشهورة بعد سقوطها من شرفة منزلها - صورة
-
قصي خولي يروّج للموسم الثاني من برنامج "من سيربح المليون؟" عبر قناة دبي
-
شاهد وفاء الكيلاني تتدخل خلال مقابلة زوجها تيم حسن وتحرجه