شمس البارودي تكشف سبب ظهورها المكثف وحقيقة عودتها للفن

الوكيل الإخباري- جدّدت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي نفيها القاطع لنية العودة إلى التمثيل، مؤكدة في منشور عبر "فيسبوك" أن ظهورها المحدود على مواقع التواصل يهدف فقط إلى توثيق مسيرة زوجها الراحل حسن يوسف، وليس تمهيدًا لأي نشاط فني.

اضافة اعلان



وانتقدت شمس الشائعات المتكررة حول عودتها، ووصفتها بـ"المؤذية"، مشيرة إلى أنها متمسكة بقرار الاعتزال منذ 1982، وتعيش حياة هادئة بعيدة عن الأضواء، تقضيها في العبادة وتلاوة القرآن، وقالت: "سئمت من الشائعات وأتمنى أن تنتهي إلى غير رجعة."

