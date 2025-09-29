الإثنين 2025-09-29 12:48 م
 

شيرين عبد الوهاب تبدأ رحلة علاج مكثف في أوروبا

الوكيل الإخباري-   كشفت مصادر إعلامية أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تمكث حاليًا في أحد المستشفيات الكبرى بسويسرا لتلقي العلاج النفسي، بعد سلسلة من الأزمات التي مرت بها مؤخرًا.

وأفادت المصادر بأن شيرين تعيش في عزلة تامة داخل المستشفى، برفقة اثنين من المقربين، ولا تحمل هاتفًا محمولًا، في إطار فترة نقاهة يُتوقّع أن تمتد من 6 إلى 7 أشهر.


في المقابل، تعيش ابنتاها هنا ومريم مع والدهما، الملحن محمد مصطفى، إلى حين تعافي والدتهما وعودتها للحياة الطبيعية.


وتستعد شيرين، بعد انتهاء فترة العلاج، للعودة إلى جمهورها بأعمال فنية جديدة.

 

