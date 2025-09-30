الثلاثاء 2025-09-30 11:51 ص
 

ظهور عادل إمام على كرسي متحرك يثير الجدل - صورة

تغع
عادل امام
 
الثلاثاء، 30-09-2025 10:16 ص

الوكيل الإخباري-   ضجّت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بصورة تُظهر الفنان المصري عادل إمام على كرسي متحرك أثناء أداء العمرة في الحرم المكي، ما أثار جدلاً واسعاً حول صحتها، خاصة مع منع الكراسي المتحركة داخل صحن الكعبة.

اضافة اعلان


وبينما هنّأ البعض "الزعيم" على العمرة، شكك آخرون في مصداقية الصورة. ومع استخدام أدوات كشف التزييف، تبيّن أنها صورة مفبركة جرى إنتاجها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.


في المقابل، نفت أسرة الفنان قيامه بالعمرة مؤخراً، كما أكد شقيقه عصام إمام أن أحدث صورة متداولة لعادل إمام — والتي يظهر فيها بصحة جيدة — التُقطت في منتجع بالساحل الشمالي أواخر أغسطس، وليست مزيفة كما يروّج البعض.

 

 
Image1_9202530101226274941348.jpg

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

96

منوعات أجمل أسماء البنات المستوحاة من فصل الشتاء

لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال المحادثات مع ترامب

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية نقيب المهندسين: مسؤولية سلامة المبنى بعد 10 سنوات على المالك

56

طب وصحة كيف تؤثر الصفات الشخصية الإيجابية على طول العمر والصحة؟

نمو اقتصاد الأردن إلى 2.8 % للربع الثاني من العام الحالي

اقتصاد محلي نمو اقتصاد الأردن إلى 2.8 % للربع الثاني من العام الحالي

الذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

المياه : تشغيل مشروع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2 ميغاواط لمشروع مياه الديسي

أخبار محلية المياه: تشغيل مشروع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2 ميغاواط لمشروع مياه الديسي

ل

منوعات ظلام وثعابين.. صينية تنجو من الموت بعد 54 ساعة داخل بئر مهجورة - صور



 
 





الأكثر مشاهدة