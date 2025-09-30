ظهور عادل إمام على كرسي متحرك يثير الجدل - صورة

وبينما هنّأ البعض "الزعيم" على العمرة، شكك آخرون في مصداقية الصورة. ومع استخدام أدوات كشف التزييف، تبيّن أنها صورة مفبركة جرى إنتاجها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، نفت أسرة الفنان قيامه بالعمرة مؤخراً، كما أكد شقيقه عصام إمام أن أحدث صورة متداولة لعادل إمام — والتي يظهر فيها بصحة جيدة — التُقطت في منتجع بالساحل الشمالي أواخر أغسطس، وليست مزيفة كما يروّج البعض.
