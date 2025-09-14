الأحد 2025-09-14 03:27 م
 

كابل واحد لكل المهام.. الصين تكشف عن بديل ثوري لـ"HDMI"

63.
تعبيرية
 
الأحد، 14-09-2025 01:50 م

الوكيل الإخباري-   في خطوة لافتة في عالم التكنولوجيا، أعلنت أكثر من 50 شركة صينية عن معيار اتصال جديد تحت اسم GPMI، يتفوق على الكابلات التقليدية HDMI وDisplayPort من حيث السرعة، وتعدد الوظائف، والبساطة.

اضافة اعلان


أبرز ميزات GPMI:
سرعة نقل بيانات: تصل إلى 192 جيجابت/ثانية (Type-B)، و96 جيجابت/ثانية (Type-C).
دقة مدعومة: 8K بسلاسة تامة.
قدرة شحن عالية: حتى 480 واط (Type-B)، و240 واط (Type-C).
كابل واحد لكل شيء: فيديو، صوت، شحن، نقل بيانات.
زمن استجابة شبه معدوم، ما يجعله مثالياً للألعاب والتحرير الاحترافي.
متوافق مع المستقبل: يدعم أجيال الشاشات القادمة حتى ما بعد 8K.


التحديات:
رغم مزاياه، يواجه GPMI صعوبة في فرض نفسه على السوق بسبب هيمنة HDMI وDisplayPort، واعتماد الشركات الكبرى مثل أبل وسوني وسامسونغ على المعايير الحالية. كما أن فعالية الأداء الفعلي للكابل لم تُختبر بعد على نطاق واسع.


خلفية استراتيجية:
الإعلان يعكس أيضاً التوجه الصيني نحو الاستقلال التكنولوجي وسط تصاعد التوترات مع الغرب، ويُنظر إليه كجزء من محاولة لبسط نفوذ الصين في وضع معايير التكنولوجيا العالمية.


إذا ثبتت كفاءة GPMI وانتشر استخدامه، فقد يُشكل بداية لنهاية الكابلات التقليدية التي رافقتنا لعقود.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اا

المرأة والجمال فوائد الجاجري.. الحل الأمثل للقضاء على الشيب والحصول على بشرة أفضل

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يزور الأحد، قسم ترخيص غرب عمّان

أخبار محلية ولي العهد يتفقد قسم ترخيص غرب عمّان

ظاهرة خطيرة في شوارع عمان ... السير وسط الطريق بأحذية التزلج

خاص بالوكيل السير وسط الطريق بأحذية التزلج .. خطر الموت بشوارع عمان - فيديو

لاا

المرأة والجمال القطرات التجميلية: تركيبة مركّزة لتعزيز العناية بالبشرة

25

فيديو منوع تشغيل مروحة بدون الحاجة للكهرباء .. بواسطة الفيزياء فقط

ؤلا

أخبار الشركات كابيتال بنك يعزز استثماراته في الكفاءات الشابة ويطلق "أكاديمية كابيتال" لتأهيل الخريجين وتمكين الكوادر المصرفية

خهخه

فيديو منوع متداول: هذا هو الكافيار الأسود النادر الأغلى في العالم

fgy8

أخبار الشركات منصة زين ونوكيا تطلقان معسكر الذكاء الاصطناعي التدريبي



 
 





الأكثر مشاهدة