كابل واحد لكل المهام.. الصين تكشف عن بديل ثوري لـ"HDMI"

الوكيل الإخباري- في خطوة لافتة في عالم التكنولوجيا، أعلنت أكثر من 50 شركة صينية عن معيار اتصال جديد تحت اسم GPMI، يتفوق على الكابلات التقليدية HDMI وDisplayPort من حيث السرعة، وتعدد الوظائف، والبساطة.

اضافة اعلان



أبرز ميزات GPMI:

سرعة نقل بيانات: تصل إلى 192 جيجابت/ثانية (Type-B)، و96 جيجابت/ثانية (Type-C).

دقة مدعومة: 8K بسلاسة تامة.

قدرة شحن عالية: حتى 480 واط (Type-B)، و240 واط (Type-C).

كابل واحد لكل شيء: فيديو، صوت، شحن، نقل بيانات.

زمن استجابة شبه معدوم، ما يجعله مثالياً للألعاب والتحرير الاحترافي.

متوافق مع المستقبل: يدعم أجيال الشاشات القادمة حتى ما بعد 8K.



التحديات:

رغم مزاياه، يواجه GPMI صعوبة في فرض نفسه على السوق بسبب هيمنة HDMI وDisplayPort، واعتماد الشركات الكبرى مثل أبل وسوني وسامسونغ على المعايير الحالية. كما أن فعالية الأداء الفعلي للكابل لم تُختبر بعد على نطاق واسع.



خلفية استراتيجية:

الإعلان يعكس أيضاً التوجه الصيني نحو الاستقلال التكنولوجي وسط تصاعد التوترات مع الغرب، ويُنظر إليه كجزء من محاولة لبسط نفوذ الصين في وضع معايير التكنولوجيا العالمية.



إذا ثبتت كفاءة GPMI وانتشر استخدامه، فقد يُشكل بداية لنهاية الكابلات التقليدية التي رافقتنا لعقود.