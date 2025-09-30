الثلاثاء 2025-09-30 01:44 م
 

خلال حفله الأخير… عمرو دياب يتعرّض لموقف محرج على المسرح - فيديو

عمرو دياب
 
الثلاثاء، 30-09-2025 12:29 م

الوكيل الإخباري-   تعرّض الفنان عمرو دياب لموقف محرج خلال حفله الأخير في منطقة أهرامات الجيزة، بعد أن قاطعه الجمهور مراراً بطلبات الأغاني، ما دفعه إلى توجيه رسالة عتاب على المسرح.

وظهر دياب في مقطع فيديو متداول وهو يطلب من الجمهور التوقف عن الإلحاح بطلبات الأغاني، موضحاً أنه نسي ما كان ينوي تقديمه بسبب "اللخبطة" وحاجته للتركيز. وعندما حاول الدخول في الحالة المزاجية المناسبة واختيار الأغنية التالية، عاد الجمهور لمقاطعته، ما دفعه للتراجع بخطوات إلى الوراء، محاولاً إخفاء علامات الضيق، وسط ضحكات الحضور.

 

 

 

