خلال حفله الأخير… عمرو دياب يتعرّض لموقف محرج على المسرح - فيديو

وظهر دياب في مقطع فيديو متداول وهو يطلب من الجمهور التوقف عن الإلحاح بطلبات الأغاني، موضحاً أنه نسي ما كان ينوي تقديمه بسبب "اللخبطة" وحاجته للتركيز. وعندما حاول الدخول في الحالة المزاجية المناسبة واختيار الأغنية التالية، عاد الجمهور لمقاطعته، ما دفعه للتراجع بخطوات إلى الوراء، محاولاً إخفاء علامات الضيق، وسط ضحكات الحضور.
