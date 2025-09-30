خلال حفله الأخير… عمرو دياب يتعرّض لموقف محرج على المسرح - فيديو

الوكيل الإخباري- تعرّض الفنان عمرو دياب لموقف محرج خلال حفله الأخير في منطقة أهرامات الجيزة، بعد أن قاطعه الجمهور مراراً بطلبات الأغاني، ما دفعه إلى توجيه رسالة عتاب على المسرح.

اضافة اعلان



وظهر دياب في مقطع فيديو متداول وهو يطلب من الجمهور التوقف عن الإلحاح بطلبات الأغاني، موضحاً أنه نسي ما كان ينوي تقديمه بسبب "اللخبطة" وحاجته للتركيز. وعندما حاول الدخول في الحالة المزاجية المناسبة واختيار الأغنية التالية، عاد الجمهور لمقاطعته، ما دفعه للتراجع بخطوات إلى الوراء، محاولاً إخفاء علامات الضيق، وسط ضحكات الحضور.

View this post on Instagram A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)

لبنان 24