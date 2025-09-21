ما هو مرض لايم الذي تعاني منه العارضة بيلا حديد - صورة

وأكدت والدتها، يولاندا حديد، أن بيلا تعاني من مرض لايم العصبي المزمن، مشيرة إلى صعوبة معايشة الألم بصمت، فيما أعربت شقيقتها جيجي حديد عن دعمها الكامل وتمنياتها لها بالشفاء.
ما هو مرض لايم؟
مرض لايم هو عدوى بكتيرية تنتقل عبر لدغات القراد المصاب، وتسبب أعراضًا تبدأ من الإنفلونزا وتصل إلى مشاكل عصبية ومفصلية مزمنة إذا لم يُعالج.
أبرز الأعراض:
المرحلة الأولى: حمى، صداع، طفح جلدي مميز.
المرحلة الثانية: مشكلات في القلب والجهاز العصبي والمفاصل.
المرحلة الثالثة: آلام مزمنة، اضطرابات عصبية وذهنية.
الوقاية والعلاج:
لا يوجد لقاح حاليًا، ويُعالج المرض غالبًا بـالمضادات الحيوية. وتشمل الوقاية ارتداء ملابس واقية، استخدام طارد الحشرات، وفحص الجسم بعد التواجد في الطبيعة.
