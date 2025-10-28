الثلاثاء 2025-10-28 11:53 ص
 

الملحن محمد يحيى يفتح النار على عمرو أديب بسبب "الحاجة نبيلة"

عمرو أديب
 
الثلاثاء، 28-10-2025 11:07 ص

الوكيل الإخباري-   أثار الملحن محمد يحيى جدلاً بعد انتقاده الإعلامي عمرو أديب وفريق إعداد برنامجه "الحكاية" لتجاهل ذكر اسمه أثناء استضافة الفنانة الشعبية الحاجة نبيلة، المعروفة بـ"بلبل الشرقية".

وقال يحيى عبر فيسبوك إنه صدم عندما سمع أديب يقول "هو بيحفظك!" دون الإشارة إلى أنه صاحب اللحن والفكرة الأصلية، مؤكدًا أن تجاهل من يعمل خلف الكواليس أمر غير مقبول. وأضاف: "أنا أعمل في المجال منذ 25 عاماً، والنجاح ليس جديداً عليّ، لكن من غير المقبول أن يُختزل مجهودي في جملة واحدة دون ذكر اسمي".


وخلال الحلقة، قدمت الحاجة نبيلة أغنيتها الشهيرة وسط تفاعل أديب والجمهور، كما لبّى أديب رغبتها في أداء فريضة الحج، مؤكداً أنها أصبحت "مكتوبة لها" عبر صديق له ينظم الرحلات.

 

