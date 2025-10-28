الملحن محمد يحيى يفتح النار على عمرو أديب بسبب "الحاجة نبيلة"

وقال يحيى عبر فيسبوك إنه صدم عندما سمع أديب يقول "هو بيحفظك!" دون الإشارة إلى أنه صاحب اللحن والفكرة الأصلية، مؤكدًا أن تجاهل من يعمل خلف الكواليس أمر غير مقبول. وأضاف: "أنا أعمل في المجال منذ 25 عاماً، والنجاح ليس جديداً عليّ، لكن من غير المقبول أن يُختزل مجهودي في جملة واحدة دون ذكر اسمي".
وخلال الحلقة، قدمت الحاجة نبيلة أغنيتها الشهيرة وسط تفاعل أديب والجمهور، كما لبّى أديب رغبتها في أداء فريضة الحج، مؤكداً أنها أصبحت "مكتوبة لها" عبر صديق له ينظم الرحلات.
