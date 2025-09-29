مهرجان الموسيقى العربية يحتفي بأم كلثوم في دورته الـ33

وتفتتح الدورة بعرض فيلم وثائقي عن مشوار أم كلثوم من إخراج سامر ماضي، يعقبه حفل موسيقي للفنانة آمال ماهر.
يشمل البرنامج 41 حفلاً بمشاركة 83 فنانًا و21 فرقة موسيقية، من أبرزهم: مدحت صالح، علي الحجار، هاني شاكر، عمر خيرت، إضافة إلى فنانين عرب منهم صابر الرباعي ووائل جسار وفؤاد زبادي.
كما ينظم المهرجان ثلاث مسابقات غنائية، ويكرّم 11 شخصية فنية بارزة، منها المطرب محمد الحلو وعازف الكولة إبراهيم فتحي.
وبالتوازي، يُقام مؤتمر الموسيقى العربية بمشاركة 41 باحثًا من 15 دولة، يناقشون موضوع "الموسيقى العربية في ظل التحول الرقمي".
