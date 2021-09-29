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الأربعاء، 29-09-2021 02:49 م

أستراليا.. سيارة فاقدة للسيطرة تنجو بأعجوبة من الاصطدام عدة مرات



الوكيل الاخباري - نشرت الشرطة الأسترالية مقاطع فيديو سجلتها كاميرا المراقبة توثق حادث سير بمشاركة سيارة فقد سائقها السيطرة عليها.

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ويظهر مقطع فيديو سيارة تعبر عدة طرق مكتظة بسيارات في كوكونوت جروف بأستراليا دون الاصطدام بأي منها.

 

وحسب الشرطة فإن سائقها يزعم أنه فقد السيطرة على سيارته وفشل في عبور منعطف واصطدم بأحد المراكز التجارية على الجانب الآخر من الطريق السريع.


وأدى الحادث إلى نقل سائقة سيارة وطفل صغير كان بداخلها إلى المستشفى بإصابات طفيفة.

 

 

 المصدر : روسيا اليوم

 

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