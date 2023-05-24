استراليا: سيجارة الكترونية تنفجر في جيب رجل وتصيبه بتشوهات

الوكيل الاخباري - ترجمة ريان حسان

أصيب رجل استرالي بحروق شديدة بعد انفجار سيجارة إلكترونية كانت في جيبه أدت الى اشتعال النار بقدمه وذلك نقلاً عن صحيفة استرالية .

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وتابع تقرير تلفزيوني محلي استرالي قال عن مخاطر السجائر الالكترونية ، مشيراً الى أهمية تسليط الضوء بشكل أكبر على مخاطر التدخين الإلكتروني ، في وقت اكد فيه أطباء على أهمية ان تبذل الحكومات المزيد من الجهد للقضاء على هذه الظاهرة.



وكان رئيس الجمعية الطبية الأسترالية ، مارك دنكان سميث ، وهو الطبيب الذي عالج رجل يدعى بيرث يبلغ من العمر 40 عامًا بعد أن احترق جهازه الإلكتروني في جيبه وصف الحروق بأنها مروعة، مشيراً الى أي مدى يمكن أن تكون هذه العادة السيئة خطيرة ، لكن رد فعل البعض يظهر مدى إدمانها.



بعض الأطباء قالوا إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لردع الناس، وخاصة الأطفال من التدخين الإلكتروني مع واحد من كل سبعة أطفال يحاولون ذلك ضمن احصائيات عالمية .



يأتي هذا بعد أن أعلنت الحكومة الفيدرالية عن إصلاحات لتنظيم أقوى ، بما في ذلك التغليف البسيط ، وحظر النكهات والتحركات لإغلاق السوق السوداء المتنامية للسجائر الالكترونية ، وبيع النيكوتين غير القانوني في غرب أستراليا.



و أشار أطباء إن بعض هذه السجائر الالكترونية يمكن أن تحتوي على نسبة تزيد عن 50٪ من النيكوتين مقارنة بالسجائر العادية.

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