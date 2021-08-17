الإمارات.. شرطة أبو ظبي تستبدل المخالفات المرورية بالإرشادات وباقات الورد

الوكيل الاخباري - أطلقت شرطة أبو ظبي مبادرة "يدا بيد" في مدينة العين حيث شرعت في استبدال المخالفات المرورية بالإرشادات التوعوية وباقات الورد للسائقين.
وأفادت صحيفة "البيان" الإماراتية بأن المبادرة ضمن جهود الشرطة في تعزيز الوعي المروري وحث السائقين على عدم ارتكاب المخالفات مستقبلا.
وأشارت إلى أن كرت التوعية تضمن نوع المخالفة وقيمتها وفيديو توعويا للمخالفة نفسها من خلال المسح على الباركود.
#أخبارنا | #شرطة_أبوظبي تستبدل المخالفات المرورية بالنصائح و"باقات الورود"— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) August 16, 2021
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التفاصيل: https://t.co/M3V6JviDo8#درب_السلامة#التوعية_المرورية pic.twitter.com/LBV9uTGBCy
اظهار ألبوم ليست
وأكد المقدم سيف محمد العامري نائب مدير إدارة المرور والدوريات في العين بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، اهتمام شرطة أبو ظبي بسلامة الجمهور قبل إصدار أي مخالفة بحق السائقين المخالفين.
اظهار ألبوم ليست
ولفت إلى أن المبادرة عززت التوعية الميدانية عبر تعريف السائقين بأهمية تجنب تراكم المخالفات وتفاديها وشملت مختلف الطرقات في مدينة العين.
واستوقف عناصر الدوريات شريحة مختلفة من السائقين وقدموا لهم النصائح التوعوية بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة إلى جانب توزيع باقات ورد وكتيبات تحفيزا لهم على ممارسة القيادة المرورية الآمنة واحترام مستخدمي الطريق من مختلف الفئات مشاة أو سائقي الدراجات النارية لتوصيل الطلبات وغيرهم.
المصدر : روسيا اليوم