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السبت، 09-10-2021 02:36 م

الشرطة الروسية تلقي القبض على سائق حاول الهروب بجرار زراعي



الوكيل الاخباري - شهدت شوارع مدينة تومسك الروسية مطاردة من نوع جديد كان أبطالها رجال الشرطة الذين تمكنوا من إلقاء القبض على رجل استقل جرارا زراعيا ليقوده بشكل متهور في شوارع المدينة.

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وبدأت المطاردة، في صباح اليوم السبت، بعد تلقي القسم المناوب في دائرة الشرطة رسالة بوجود سائق يقود جرارا زراعيا بطريقة خطرة في شوارع المدينة.

 


وانطلق رجال الشرطة الروسية لمطاردة السائق الذي لم يرضخ لأوامر التوقف، مواصلا سيره بالمركبة.

واستمرت المطاردة لعشر دقائق وتمكنت الشرطة من إيقاف السائق لتقوده الى المركز للتحقيق معه.

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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