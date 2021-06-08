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الثلاثاء، 08-06-2021 02:20 م

خدعة لا تخطر على بال..

شاهد كيف سرق لص أكبر قطعة بيتزا دون أن يتغير شكلها!



الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو على تطبيق “تيك توك” على نطاق واسع، بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمت مشاهدته أكثر من 30 مليون مرة منذ تحميله.

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ويظهر الفيديو الذي صُور داخل مطعم بيتزا كيف يمكن قطع العجينة وإزالة جزء كبير منها وتحديدا من منتصف الفطيرة دون أن يلاحظ أحد ما حدث أبداً.


وأكثر ما لفت بالأمر هو اختفاء القطعة المجتزأة بشكل تام ودون أن يظهر أثر اختفائها على باقي الفطيرة أبداً، حيث قام الطاهي بتقطيع باقي الأجزاء بطريقة ذكية، وهو ما دفع العديد من المعلقين إلى القلق من أنهم تلقوا بيتزا جزئية دون أن يدركوا ذلك.


وبالفعل بدا الشكل النهائي للبيتزا وكأنها جديدة كلياً ولم ينقص منها شيء، حيث تم تقطيعها إلى 8 شرائح دون أن يؤخذ منها قسم كبير.

 

 

المصدر : المرصد

 




 

 


 

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