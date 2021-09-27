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الإثنين، 27-09-2021 01:29 م

فهد صغير يطرد ابن آوى بينما عائلته تأكل فريستها



الوكيل الاخباري - في حديقة سيرينجيتي الوطنية (تنزانيا)، تم تصوير فهد صغير يدعى دوما، ساعد والدته في طرد ابن آوى يتربص لسرقة فريسة تأكلها العائلة.

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رأى دوما والدته ترمي بنفسها على إناث ابن آوى، وبدأ في تقليدها بينما كانت بقية أفراد أسرته تأكل الفريسة.

يذكر وأنه، في كثير من الأحيان، الفهود تكون منهكة من السعي النشط وراء طعامها، لذلك فهي تصبح غير قادرة على مقاومة الحيوانات الأخرى الطامعة في فرائسها.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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