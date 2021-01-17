الأحد 17-01-2021
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الأحد، 17-01-2021 11:13 ص

كيف تحمي سيارتك من الفيضانات



الوكيل الاخباري - تعد السيارات من أكثر الأشياء التي تتعرض للتضرر من الفيضانات التي تتبع هطول الأمطار الغزيرة، وربما تتعرض للانجراف مع الماء.

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ورغم أنها من الأشياء المتحركة التي يمكن نقلها بسهولة من مكان إلى آخر، إلا أنه عندما تحدث فيضانات عارمة وتنقطع الطرق يكون البحث عن حلول لإنقاذ السيارة أثناء غمرها بالمياه أمرا ضروريا لحمايتها.

 


ونشر موقع "تيك إنسيدر" البريطاني مقطع فيديو، قال إنه يرصد طريقة بسيطة لحماية سيارتك من مياه الفيضانات عن طريق غلاف بلاستيكي يمكن إدخال السيارة به وإغلاقه بصورة محكمة لمنع وصول المياه إلى مكونات السيارة حتى عندما تغرقها المياه من كل جانب.


ويرصد الفيديو خطوات استخدام الغطاء العازل وكيف يتم تثبيته من جميع الجوانب حتى يكون قادرا على مقاومة أسوأ الظروف أثناء تعرض السيارة للغرق.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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