لقطات مدهشة للمشي على سطح الماء

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مدهش لغابة تبدو من الخارج عبارة عن مجموعة من الأشجار التي تتخلل مساحات خضراء واسعة ، الا أن تلك الأشجار تنمو وسط غابة مائية وأن المناظر الخضراء هي حشائش من صنع الإنسان تطفو على سطح الماء.

اضافة اعلان





"غابة الماء" بـ "يانغزو" في

الفيديو: Travelerthzpic.twitter.com/4oEiGN74HH للوهلة الأولى قد تظن أنه مرج أخضر يدعوك للمشي في أرجائه.."غابة الماء" بـ "يانغزو" في #الصين ؛ مساحة بيئية من صنع الإنسان تستقبل السياح للتجول بين الأشجار على طوف خشبي في تجربة تبعث السكينة في النفسالفيديو: Travelerthz #عقد_من_الإلهام October 25, 2020



المصدر : سبوتنيك



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



