الأحد 25-10-2020
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الأحد، 25-10-2020 03:22 م

لقطات مدهشة للمشي على سطح الماء



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مدهش لغابة تبدو من الخارج عبارة عن مجموعة من الأشجار التي تتخلل مساحات خضراء واسعة ، الا أن تلك الأشجار تنمو وسط غابة مائية وأن المناظر الخضراء هي حشائش من صنع الإنسان تطفو على سطح الماء.

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المصدر : سبوتنيك 

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