لقطات مدهشة للمشي على سطح الماء

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مدهش لغابة تبدو من الخارج عبارة عن مجموعة من الأشجار التي تتخلل مساحات خضراء واسعة ، الا أن تلك الأشجار تنمو وسط غابة مائية وأن المناظر الخضراء هي حشائش من صنع الإنسان تطفو على سطح الماء.
للوهلة الأولى قد تظن أنه مرج أخضر يدعوك للمشي في أرجائه..— مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية (@NatGeoMagArab) October 25, 2020
"غابة الماء" بـ "يانغزو" في #الصين؛ مساحة بيئية من صنع الإنسان تستقبل السياح للتجول بين الأشجار على طوف خشبي في تجربة تبعث السكينة في النفس
الفيديو: Travelerthz#عقد_من_الإلهام pic.twitter.com/4oEiGN74HH
المصدر : سبوتنيك
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