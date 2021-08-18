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الأربعاء، 18-08-2021 12:44 م

مسن يساعد صغار البط لعبور إشارة المرور في الصين



الوكيل الاخباري - يحب عشاق الطيور والحيوانات أن تنال تلك الكائنات حقها في الحياة بأمان بين البشر، ولذلك يحاولون القيام ببعض الأعمال التي تساهم في دعم أفكارهم الإنسانية.

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ويعد عبور مجموعة من الطيور لإشارة مرور مزدحمة من الأفعال، التي تهدف إلى لفت انتباه الناس إلى أهمية حماية الطيور.

 



ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، مشيرة إلى أنه يرصد لحظة عبور رجل مسن مع مجموعة من صغار البط لإحدى إشارات المرور في الصين.


وتقول الشبكة إن الرجل كان ينتظر تحول إشارة المرور إلى اللون الأحمر، بينما يدعو صغار البط للاصطفاف لعبور الطريق بسرعة قبل استئناف حركة السير.


وتظهر صغار البط مصطفة بطريقة دقيقة خلف الرجل المسن خلال عبور الطريق، في مشهد لفت انتباه قائدي السيارات.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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