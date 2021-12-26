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الأحد، 26-12-2021 12:47 م

اعتقال أحد أكبر مزوري الوثائق في العراق

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الوكيل الإخباري - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الأحد القبض على أحد أكبر مزوري الوثائق في محافظة البصرة/ 550 جنوبي بغداد .

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وقالت خلية الإعلام، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" اليوم، إن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة تمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية من نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أحد أكبر مزوري الوثائق وبالجرم المشهود في العراق .

 

وأشارت إلى ضبط 350 ختماً في منزله لمؤسسات الدولة وبأسماء شخصيات لها مناصب ادارية، فضلا عن العشرات من الوثائق المزورة منها (مذكرات قبض وسندات عقارية وشهادات ولادة ووفاة ومستمسكات رسمية وعقود زواج وصكوك بمبالغ مالية وكتب تبليغ من كاتب العدل ووكالات عامة وخاصة وشهادات دخول وخروج من المستشفى.

ولفتت إلى أنه جرى إحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

المصدر - البيان 

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