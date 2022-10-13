جريمة مروعة تهز الهند: قتل شخصين وأكل أعضاءهما

الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة الهندية القبض على ثلاثة أشخاص يوم الثلاثاء، في ولاية كيرالا، يشتبه بأنهم قتلوا امرأتين في قضية تضحيات بشرية.

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وأفادت الشرطة بأن المتهمين، زوجان ورجل ثالث، قاموا بتعذيب الضحيتين بشدة قبل قتلهما.

وتصدرت القضية المروعة عناوين الصحف في الهند، وأثارت قلق سكان ولاية كيرالا، التي تعتبر واحدة من أكثر الولايات تقدما في البلاد.



إلى ذلك، أشار موقع "india today" إلى أن المشتبه بهم كانوا يمرون بضائقة مالية، وقد قاموا بتقطيع أشلاء الجثتين وطهيها وأكلها.



لبنان 24

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