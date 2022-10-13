الخميس 13-10-2022
الوكيل الاخباري

الملك يتفقد محطة اوهيدة الزراعية بالبادية الجنوبية ويعدّها نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص

فعاليّات توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الجامعة

يوم مفتوح باليرموك لطلبة معهد الخرسانة الأميركي في الجامعات الأردنية

عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية العراقية

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

الخميس، 13-10-2022 10:36 ص

جريمة مروعة تهز الهند: قتل شخصين وأكل أعضاءهما

image (1)


الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة الهندية القبض على ثلاثة أشخاص يوم الثلاثاء، في ولاية كيرالا، يشتبه بأنهم قتلوا امرأتين في قضية تضحيات بشرية.

اضافة اعلان

 

وأفادت الشرطة بأن المتهمين، زوجان ورجل ثالث، قاموا بتعذيب الضحيتين بشدة قبل قتلهما.

 

وتصدرت القضية المروعة عناوين الصحف في الهند، وأثارت قلق سكان ولاية كيرالا، التي تعتبر واحدة من أكثر الولايات تقدما في البلاد.

 

إلى ذلك، أشار موقع "india today" إلى أن المشتبه بهم كانوا يمرون بضائقة مالية، وقد قاموا بتقطيع أشلاء الجثتين وطهيها وأكلها.

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
76884

قتل وأحرق طليقته بطريقة مروعة وماكرة في أمريكا - صورة

elaosboa74329-800x549

مصر.. حبس أب وأم 'عذبا طفلتهما حتى الموت'

284769_5_1566208537

وفاة طفلة مصرية ضربها معلمها بسبب خطأ إملائي - صورة

3-قتلى-وإصابة-آخرين-إثر-انفجار-بمنطقة-خدمات-في-أيرلندا.webp

مقتل ثلاثة أشخاص إثر انفجار بمحطة وقود في ايرلندا

image

شاحنة تدهس حافلة بها 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة في إيطاليا

طفلة

التحريات تكشف ملابسات مصرع طفل داخل مسكنه في مصر

أخبار متعلقة
حادث

25 قتيلا وعشرات المصابين في حادث مأساوي شمال الهند

29788_large

سوريا .. رجل يقتل ابنه ثم ينتحر

image

لص بريطاني يبلغ عن نفسه في برنامج إخباري

141294Image1

واقعة مروعة في الهند .. أسرة تعيش مع جثة محنطة لمدة 18 شهرا

2019_12_31_17_49_8_184

إنقاذ طفل هندي ابتلع جسما لا يخطر على البال

انتحار-فتاة-قاصر

الجزائر .. سيدة تلقي نفسها من شرفة المنزل أمام اعين الأمن