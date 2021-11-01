شخص يلقي قنبلة حارقة في مطعم بنيويورك - فيديو

الوكيل الإخباري - ألقت قوات الإطفاء والشرطة في نيويورك القبض على مشتبه به بتهمة إلقاء قنبلة مولوتوف على مطعم في منطقة بروكلين.

اضافة اعلان



وقالت الشرطة في بيان إنه تم اعتقال المشتبه به واسمه جويل مانغل (38 عاما)، بسبب استخدامه لقنابل حارقة، التي تعرف بشكل شائع باسم " قنابل مولوتوف" والتي اسفرت عن تلف وتدمير مطعم في بروكلين يقع في 496 جادة نوستراند، في 30 أكتوبر 2021.



وأشارت قوات الإطفاء إلى أنها استجابت على الفور لبلاغ حول وقوع حريق في المطعم في الساعة السابعة والنصف صباح أمس الأحد، وأنها وفرت المساعدة الطبية لشخص أصيب بجروح بسيطة.



والتقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو أظهر شخصا وهو يفتح باب المطعم ليشتعل فجأة ويهرع العاملون هربا للنجاة بحياتهم.

روسيا اليوم