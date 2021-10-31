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الأحد، 31-10-2021 10:46 ص

فتاة تستعين بخطيبها لقتل والدها في مصر

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الوكيل الإخباري - كشفت نيابة حوادث حلوان في مصر، بعد تواصل تحقيقاتها مع فتاة وخطيبها، لاتهامهما بقتل والدها، داخل مسكنه في منطقة كفر العلو بحلوان.

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وبحسب بوابة الأهرام المصرية، اعترفت الفتاة أمام النيابة المصرية بارتكابها الواقعة بسبب سوء معاملة والدها لها، فوضعت خطة للتخلص منه بمساعدة خطيبها.

 

وأضافت المتهمة فى اعترافاتها أنها بالاتفاق مع خطيبها قامت بدس أقراص مخدرة في الشاي لوالدها مما أدى لوفاته.

 

وكان بلاغ قد ورد لرئيس مباحث حلوان منذ شهرين مفاده العثور على جثة المواطن "م. ح" متوفى داخل شقته.


وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود إصابات في جسد المتوفي، ولم يشتبه ضباط المباحث المصرية في وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب الانتهاء من تشريحه. 


وعقب ورود تقرير الطب الشرعي كشف عن وجود شبهة جنائية حول الجريمة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة الضحية 19 عاماً، بالاشتراك مع خطيبها في مصر .

 

المصدر - البيان 

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