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الخميس، 08-10-2020 12:00 م

قتل ضحاياه بالإنسولين .. حكم بالعقوبة القصوى للممرض السفاح في ألمانيا

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الوكيل الاخباري – حكم على ممرض بولندي سابق بالسجن مدى الحياة في ألمانيا، لإدانته بقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بإعطائهم جرعات زائدة من الإنسولين.

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وصدر الحكم في حق جيغوج ستانيسلاف صاحب الـ38 عاما، بالعقوبة القصوى في ألمانيا.




وبحسب وكالة "فرانس برس"، اعتذر الممرض في نهاية المحاكمة لأقارب الضحايا، مبديا ندمه الشديد.

وتضمنت الاتهامات ست جرائم قتل مفترضة، فيما أضيفت جريمة سابعة خلال المحاكمة، لكن لم تصدر المحكمة إدانة في حقه سوى بثلاث جرائم.


وكان الممرض يعاني من مرض السكري، ما كان يتيح له الحصول على مادة الإنسولين بموجب وصفة طبية.


واعترف الممرض بأنه حكم عليه بالسجن 10 سنوات في بولندا بتهمة التزوير، وأمضى عقوبة بالسجن بين 2008 و2014.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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