مصر.. صاعقة رعدية تضرب شخصا وتضعه في حالة حرجة

الوكيل الإخباري - أكد وكيل وزارة الصحة بالغربية في مصر عبد الناصر حميدة، وجود شاب في حالة صحية حرجة بعد إصابته بصاعقة رعدية منذ 3 أيام.





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وقال وكيل صحة الغربية في بيان له: "إنه يتم متابعة الحالة الصحية للشاب َمحمد غندور 29 عاما والذي أصيب بصعق بالكهرباء ناتجة عن الرعد من جراء عاصفة جوية ضربت أنحاء المحافظة منذ 3 أيام نتج عنها إصابته بالصعق من جراء البرق والرعد الشديد الذي ضرب المنطقة التي كان يوجد بها أسفل إحدى الأشجار مختبئا من الأمطار الرعدية الشديدة إلا أنه أثناء حديثه بجهازه المحمول أصيب بالصعق الكهربائي بسبب البرق والأمطار الرعدية وهي من الظواهر الطبيعية في فصل الشتاء".



لبنان 24

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