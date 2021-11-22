أولى جرعات لقاح جونسون أند جونسون المجانية من الاتحاد الأوروبي تصل إلى إفريقيا

الوكيل الإخباري-أعلن التحالف العالمي للقاحات والتحصين، اليوم الاثنين، أن أولى جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تبرع بها الاتحاد الأوروبي، بدأت في الوصول إلى إفريقيا.





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وفي بيان صادر عنه، قال التحالف العالمي للقاحات والتحصين أن أولى جرعات لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، بدأت في الوصول إلى الدول الإفريقية ، من بين ما يقرب من 100 مليون جرعة.



وأشارت المجموعة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، والتي تقود آلية "COVAX"إلى أن بلجيكا تفاوضت على الصفقة كجزء من تعهد الكتلة الشامل بمشاركة ما لا يقل عن 500 مليون جرعة مع البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط المنخفض بحلول منتصف عام 2022.



هذا وأوضحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في البيان الذي أدرج أيضا غينيا كوناكري وموريتانيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجيبوتي ونيجيريا وتوغو وجمهورية الكونغو، قائلة: "الجرعات الأولى وصلت إلى النيجر، مع وصول المزيد من الجرعات إلى عدد من البلدان هذا الأسبوع".

روسيا اليوم