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الأحد، 30-01-2022 02:55 م

أول دولة عربية تسجل إصابة بسلالة "BA2" الفرعية من متحور أوميكرون

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الوكيل الاخباري- أعلن المدير العام لمعهد "باستور" في الجزائر، فوزي درار، عن ظهور سلالة فرعية من متحور فيروس كورونا "أوميكرون" (BA2 وBA3) في الجزائر.

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وفي تصريح للإذاعة الوطنية، أوضح فوزي درار أنه "على عكس السنة الماضية المنظومة الصحية لم تكن تحت الضغط، بالرغم من أن المؤشرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر كانت توحي أن الموجة الرابعة ستكون خطيرة بسبب المتحور دلتا"، لافتا إلى أن "الجزائر سجلت مؤخرا عدة حالات بسلالة "BA2" الفرعية من متحور "أوميكرون"، التي تعرف انتشارا واسعا في بعض البلدان الأوروبية، على غرار الدانمارك وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة وفي بعض البلدان الآسيوية".

وطمأن درار أن "هذا الانتشار لا يدعو إلى القلق، لكن يدعو إلى توخي الحذر واليقظة".

وعن عدد الحالات التي تعرضت لهذا المتحور الجديد، أكد المدير العام لمعهد "باستور" أنه سيتم الإعلان عنها لاحقا، مشيرا إلى أنه "لا يمكن اعتبار "أوميكرون" زكاما حادا كما يعتقد بعض الأشخاص، فهو عبارة عن فيروس، ولا يمكن التنبؤ بالتغيرات التي ستطرأ عليه وبالتعقيدات التي سيحدثها في جسم الإنسان".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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