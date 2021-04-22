الخميس 22-04-2021
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الخميس، 22-04-2021 12:07 ص

أول دولة عربية يصل عدد المصابين فيها بكورونا إلى مليون

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الوكيل الاخباري - ضحايا "كورونا" المستجد من العرب، هم حاليا أكثر من 5 ملايين بين مصاب وقتيل، نجد أعدادهم في جردة عامة ينشرها موقع worldometer الناشط عالميا بالإحصاءات على أنواعها، ويقوم بتحديثها على مدار الساعة، شاملة 221 دولة ومنطقة استوطنها المستجد على مراحل، منذ ولد في ديسمبر 2019 بالصين، وفيها جديد اليوم، هو ظهور أول دولة عربية يسجل فيها الفيروس أكثر من مليون إصابة وهي العراق .
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وزارة الصحة والبيئة العراقية، هي من أعلن اليوم أيضا تخطي البلاد لحاجز مليون إصابة، حيث أحدث المستجد 8696 إصابة جديدة الأربعاء، مع 38 وفاة وتعافي 6.382 مصابا.

 إضافة أن العراق هو الدولة الأولى بعدد الوفيات أيضا، فيما كان الخامس بالوفيات بجدول العام الماضي.

 




 

 


 

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