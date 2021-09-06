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الإثنين، 06-09-2021 04:30 م

أول عقار معالج لكورونا بالعالم يدخل مرحلة التجارب السريرية

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الوكيل الاخباري - أعلنت وكالة الطب الحيوي الفيدرالية الروسية أن عقار "كوفيد غلوبولين"، وهو أول عقار مناعي مميز مسجل في العالم، يخضع حاليا للتجارب السريرية.

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وقالت أولغا إيخلر، رئيسة قسم الدعم الطبي في وكالة الطب الحيوي الفيدرالية الروسية، في تصريح على هامش منتدى الشرق الاقتصادي: "تجري الآن المرحلة الأولى من التجارب السريرية لعقار تم تحضيره في مختبر شركة ناتسيمبيو المناعية التابعة لمؤسسة روستيخ، وهو غلوبولين مناعي مميز مضاد لكوفيد"، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.


وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجّلت مطلع أبريل أول غلوبولين مناعي مميز في العالم لفيروس كورونا على أساس بلازما الدم للأشخاص المتعافين من المرض.


وينتظر بعد الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب السريرية، استخدام الدواء في علاج الحالات المتوسطة والشديدة من عدوى كوفيد-19.


وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,565,622 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

 

المصدر : العربية

 

 

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