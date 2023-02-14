إصابة زوجة الملك تشارلز الثالث بكورونا للمرة الثانية

الوكيل الإخباري - أعلن قصر بكنغهام، يوم الاثنين، إصابة كاميلا زوجة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، بكوفيد-19.

اضافة اعلان

وأضاف القصر أنها ألغت جميع ارتباطاتها العامة لهذا الأسبوع.



وأكدت الفحوص الطبية إصابة كاميلا بفيروس كورونا، وهي المرة الثانية التي تصاب فيها بالفيروس.





وجاء في بيان للقصر: "بعد إصابتها بعوارض برد، أظهرت الفحوص إصابة جلالة زوجة الملك بالفيروس المسبب لكوفيد".



وقبل نحو عام، أصيبت كاميلا (75 عاما) بفيروس كورونا للمرة الأولى، بعد أيام على إصابة زوجها الأمير تشارلز آنذاك، بكوفيد.



وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق إن فيروس كورونا ما زال يشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا.



وأضافت المنظمة في بيان أن لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية، عبرت عن قلقها بشأن استمرار المخاطر التي يثيرها كوفيد-19.



وأشارت إلى أن الوباء كان على الأرجح في "نقطة انتقالية"، مؤكدة الحاجة إلى إدارة دقيقة "للتخفيف من العواقب السلبية المحتملة".

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة