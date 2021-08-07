السبت 07-08-2021
الوكيل الاخباري

جونسون لن يدخل الحجر الصحي بعد إصابة أحد موظفيه بكورونا

اغتيال قيادي بحزب كردستاني

سفينة إنقاذ تقل 257 مهاجرا ترسو في ميناء بجزيرة صقلية الإيطالية

سعيد يتلقى رسالة من الإمارات

قاذفات استراتيجية أمريكية تقصف مواقع لطالبان في أفغانستان

الصحة تدعو متلقي الجرعة الأولى من فايزر قبل 10 تموز التوجه لأخذ الجرعة الثانية

مواطنون يطالبون بإنشاء مركز تطعيم في غور المزرعة

دودين : نسبة التطعيم ضد كورونا تجاوزت 80% بالقطاع الحكومي

دونالد ترامب قد يترشح للرئاسة في 2024

اربد: ورشة حول الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض في الأردن

السبت، 07-08-2021 08:02 م

إيطاليا تسجل 22 وفاة وأكثر من 6.9 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

607b02244236040b985912e6


الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم السبت عن تسجيل أكثر من 6.9 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت خلال اليوم الأخير 22 وفاة و6902 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 24 وفاة و6599 إصابة أمس.

وتماثل 3025 مريضا في إيطاليا خلال اليوم الأخير للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و390684 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 128209 حالات وفاة (أي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا) وأربعة ملايين و153940 حالة شفاء و108535 حالة نشطة بما فيها 2533 مريضا في المستشفيات ما لا يشمل 288 آخرون في غرف العناية المركزة.

اضافة اعلان

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
610ec4274c59b77dbc6dae53

جونسون لن يدخل الحجر الصحي بعد إصابة أحد موظفيه بكورونا

610ebea24236042c9364271a

فرنسا.. 32 وفاة جديدة بكورونا

3045a609-fcec-4e85-85d6-f476a8f8edb5_16x9_1200x676

الوفيات اليومية بكورونا فوق الـ100 لأول مرة منذ مارس في بريطانيا

w

بريطانيا: 103 وفيات و 28612 إصابة بكورونا

1-1332532

بلجيكا ترفع حظر دخول مسافري دول بسبب كورونا

نم

الإصابات اليومية بكورونا في السعودية عند أدنى مستوى منذ الربيع

أخبار متعلقة
5ffd7cfc4236044d2923b4d4

ماليزيا تسجل 11618 إصابة جديدة بكورونا

19_2021-637598216819161425-916

الصحة العالمية: تونس تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا في المنطقة العربية والقارة الأفريقية

720211282021964346289

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

w

بريطانيا: 34 وفاة و 32367 إصابة بكورونا

w

الإمارات: 75% من السكان تلقوا جرعة من لقاح كورونا

d

قطر : تطبيق اجراءات جديدة للسفر